İsrail, Trump'tan İran'a Saldırı Onayı Bekliyor - Son Dakika
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İsrail, Trump'tan İran'a Saldırı Onayı Bekliyor

08.07.2025 00:26
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Netanyahu, Trump ile görüşerek İran'a saldırılara onay almayı hedefliyor.

İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'in İran'a yeni saldırılar düzenlemesine "yeşil ışık" yakabileceğini iddia etti.

ABD'den yayın yapan Axios sitesinin İsrailli iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun Trump'la bu gece gerçekleştireceği görüşmede İran'ın ana gündem maddelerinden biri olacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun Trump'la İran'a yeniden saldırılar düzenlemek konusunda uzlaşmaya varmak istediğini savunan İsrailli yetkililer, Trump'ın saldırılara onay vermesi ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesinde olduğunu belirtti.

Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in geçen hafta gerçekleştirdiği Washington ziyaretine atıf yapan yetkililer, Dermer'in ziyaret sonrası basına kapalı toplantılarında Trump yönetiminin "belirli koşullar altında İran'a yeni İsrail saldırılarını destekleyeceği izlenimini" edindiğini söylediğini öne sürdü.

Haberde, İsrail'in ABD'nin vurduğu Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisten zenginleştirilmiş uranyumu çıkartması yahut nükleer tesislerini yeniden inşa etme girişiminde bulunması halinde İran'a tekrardan saldırmak üzere hazırlık yaptığı da ileri sürüldü.

Katz, Trump'ın İran'a saldırılardan hemen önce bilgilendirildiğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu akşam basına yaptığı açıklamada, İran'a saldırılarla "varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırdıklarını ancak Tahran'ın "füze cephaneliğinin İsrail'in yakın takibinde olacağını ifade etti.

Katz, Trump'ın İran'a saldırıları başlatmadan önce bilgisinin olduğunu ve kısmi onay verdiğini iddia etti.

Öte yandan Katz, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar öncesi Trump'ın üst düzey bir İsrailli yetkiliyle görüştüğünü ve "Başarılı olsanız iyi olur, çünkü başarısız olursanız ve Netanyahu beni ararsa, 'Bibi kim?' diye sorarım." ifadelerini kullandığını söyledi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere bin 100'e çıktığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Trump'tan İran'a Saldırı Onayı Bekliyor - Son Dakika

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