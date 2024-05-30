İsrail, UAD kararına rağmen Gazze\'de saldırılarını sürdürdü

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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece boyu düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde bir Filistinlinin cesedini almaya çalışan grubu hedef aldı, saldırıda çok sayıda kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Refah'a gece boyu sürdürdüğü saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kenti ve UNRWA'ya ait klinik vuruldu

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir kliniği hedef aldı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.