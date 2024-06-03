İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Biden'ın ateşkes önerisine tepki gösterdi - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Biden'ın ateşkes önerisine tepki gösterdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Biden\'ın ateşkes önerisine tepki gösterdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, tepki gösterdi. Ben-Gvir, önerinin İsrail'in teslim olması anlamına geldiğini savundu ve Başbakan Netanyahu'ya taslağın neden gizlendiğini sordu. Ben-Gvir, hükümetin feshedileceği tehdidinde bulundu.

03.06.2024 16:47
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Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" dedi.

Ben-Gvir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı öneriye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından oluşan bir grup, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkması nedeniyle Ben-Gvir'in basın toplantısı yapacağı salonun önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler ile Meclis güvenlik görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, Ben-Gvir'in basın toplantısı düzenlediği odaya gazeteciler dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

Biden'ın açıkladığı öneriye tepki gösteren Ben-Gvir, bunun İsrail'in "teslim olması" ve Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi anlamına" geldiğini savundu.

Ben-Gvir, söz konusu önerinin taslağının gösterileceğinin söylenmesinin ardından dün ve bugün Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisine gittiğini ancak kendisine belgenin gösterilmediğini dile getirerek, "Sayın Başbakan neyi gizliyorsunuz?" diye sordu.

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Netanyahu'nun "söz vermesine rağmen" 48 saattir taslağın kendisine gösterilmediğini söyleyen Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"(Taslağı) Gizlemenin tek nedeni olabilir: Bu, ABD Başkanı tarafından sunulan ve şu anda örtbas edilmeye çalışılan, gelişigüzel bir anlaşma taslağıdır. Bu yüzden sözlerimi tekrarlıyorum ve Başbakan'a şunu söylüyorum: Hamas'ı çökertmeden savaşı sona erdirecek karışık bir anlaşma imzalarsanız Otzma Yehudit (Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü) hükümeti feshedecektir."

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Biden'ın ateşkes önerisine tepki gösterdi - Son Dakika

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