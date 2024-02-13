İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Fransa\'nın Yahudi yerleşimcilere getirdiği giriş yasağına tepki gösterdi

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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Fransa'nın Filistinlilere saldıran 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi.

Filistinlilere karşı ırkçı söylem, eylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara katılan 28 Yahudi yerleşimciye Fransa'nın ülkeye giriş yasağı getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, Fransa'nın arabuluculuğuyla Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere gönderdiği ilaçların "Hamas'a gittiğini" savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nun, Lübnan ile İsrail arasında sınır üzerindeki çatışmaların sona erdirilmesi için Beyrut hükümetine sunduğu "Hizbullah'ın İsrail sınırından 8-10 kilometre çekilmesi" yönündeki önerisine işaret eden Ben-Gvir, "Fransa şimdi de bize kuzeyde Hizbullah'a teslim olmamızı öngören bir anlaşma teklif ediyor ve onlarca yerleşimciye yaptırım getiriyor. Şunu açıkça belirtmenin zamanı geldi. İsrail, Paris'in değil kendi çıkarlarını öncelemeli." ifadelerine yer verdi.

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran 28 Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşayan sabıkalı Bakan Ben-Gvir

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 50 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

İsrail'in çeşitli yerlerinde sivillere silah dağıttığı görüntüleri paylaşan Ben-Gvir'in bu kampanyasına İsrail güvenlik otoritelerinin endişeyle yaklaştığı basında yer almıştı.

Filistinlilerin arasında "şeytanın avukatı" olarak tanınıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti .

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yılbaşında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.