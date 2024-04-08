İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze'ye saldırı olmazsa Netanyahu'nun başbakanlığı sona erecek

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ordunun 1,5 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine "saldırmaması" durumunda Netanyahu'nun başbakanlığının sona ereceğini belirtti.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Başbakan Hamas'ı yenilgiye uğratmak için Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemeden savaşı bitirmeye karar verirse, artık Başbakan olarak görev alacak yetkisi kalmaz." ifadesine yer verdi.

Filistinlilere karşı ırkçı ve tahrik edici söylemleriyle tanınan Ben-Gvir, daha önce de Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanması halinde Başbakan Netanyahu'yu, hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere siyasi ve askeri yetkililer, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldıracaklarını defalarca yinelemişti. Buna karşın Washington'dan İsrail'in Refah'a saldırı planlarına karşı oldukları açıklamaları gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 886 kişi yaralandı.

Filistinlilerin arasında "şeytanın avukatı" olarak tanınıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onayladığını söylemişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.