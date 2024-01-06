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İsrail, UAD'nin Gazze saldırılarını durdurma kararından endişe ediyor - Son Dakika
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İsrail, UAD'nin Gazze saldırılarını durdurma kararından endişe ediyor

İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de açtığı 'soykırım' davasının duruşmasından endişe duyuyor. Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor.

İsrail, UAD\'nin Gazze saldırılarını durdurma kararından endişe ediyor
06.01.2024 - 03:05,  Güncelleme: 03:06
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İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar almasından endişe ettiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan konuyla ilgili kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'da dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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