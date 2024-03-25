İsrail, UNRWA'nın Gazze'ye yardım konvoylarını engellemesi kıtlığı derinleştirecek

Filistin, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) konvoylarının, Gazze'nin kuzeyine girmesinin engellemesinin, yaşanan kıtlığı derinleştireceğini belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in, UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararı kınandı ve bunun, açlık ve susuzluk yoluyla kıtlığı ve işlenen suçları derinleştirecek çok tehlikeli bir karar olduğu ifade edildi.
Kararın ayrıca, "Filistinli mültecilerin sorunlarının çözümüne hizmet eden, yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarında değil bölgedeki Filistinli mültecilerle de ilgilenen prestijli ve güvenilir bir BM kurumuna yönelik doğrudan bir tehdit" olduğu kaydedildi.
İsrail'in, Gazze'yi halkından ve mültecilerden kopararak kimliğini değiştirmeye çalıştığı, bunun için de UNRWA'yı hedef alma, onu dumura uğratma, hizmet dışı bırakma ve personelini öldürme yoluna gittiği aktarıldı.
Açıklamada, uluslararası topluma ve ABD'ye, sivillerin öldürülmesi, zorla yerinden edilmesi anlamına gelen bu tehlikeli karar karşısında ciddiyetle durma çağrısı yapıldı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini 24 Mart'ta, İsrail'in, zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini açıklamıştı.
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