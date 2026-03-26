İsrail ve ABD'den İran'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a dün 60 savaş uçağıyla 150'den fazla bombayla hava saldırıları düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da dün birkaç dalga halinde gerçekleştirilen hava saldırılarında onlarca silah üretim tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Parçin bölgesinde füze ve savunma sistemleri üretiminde "kritik öneme sahip" bir tesisin de aralarında olduğu hedeflerin vurulduğu ileri sürüldü.

Parçin'de vurulan hedefler arasında hava savunma sistemleri geliştirme tesisi ile balistik füze üretim tesislerinin de bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, İsfahan'a gece boyu düzenlenen bir dizi saldırıda ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait bir tesisin yanı sıra hava savunma sistemleri ile silah üretim tesislerinin hedef alındığını öne sürdü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.