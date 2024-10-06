İsrail ve ABD'den İran'a Karşı Görüşmeler

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İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Kurilla İsrail'e gelir gelmez Halevi ve üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptı. Bu toplantının ardından Kurilla, Savunma Bakanı Gallant ile görüştü.

Görüşmelerin içeriğine dair ayrıntı verilmezken CENTCOM Komutanı Kurilla'nın Tel Aviv'de kalıp kalmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

KAN, ABD'nin CENTCOM üzerinden uluslararası bir koalisyonu yönettiğini, İran'dan atılan füzelerin düşürülmesinde bu koalisyonun yardımcı olduğunu ve İran'a karşı İsrail'in planladığı saldırıda da etkin bir rol almasının mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.

İsrail devlet televizyonu ayrıca, koalisyonda bulunan farklı kesimlerden İran'a karşı saldırıya katılımın beklendiğine dikkati çekti.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verilmesi yönündeki hazırlıkların sürdüğünü, büyük ve ağır bir karşılık vermeden yola devam etmeye niyetli olmadıklarını belirtmişti.