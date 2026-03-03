İsrail ve ABD'nin Saldırıları: Gandi Hastanesi Hasar Gördü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail ve ABD'nin hava saldırılarıyla hedef aldığı Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin zarar gördüğünü ancak can kaybı bildirilmediğini belirtti.

DSÖ sözcüsü Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığına göre, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Jasarevic, "Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve kan ürünü stokları istikrarlı durumda. Tüm tıp üniversiteleri ile sağlık tesisleri teyakkuzda ve hizmet vermeye hazır." dedi.

Jasarevic, "1 Mart'ta Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin, İran'ın başkentinin bombalanması sırasında hasar gördüğü bildirildi. Can kaybı bildirilmedi ancak hastalar başka bir hastaneye tahliye edildi." diye konuştu.

Sağlığın korunmasının pazarlık konusu olmadığını söyleyen Jasarevic, sivillerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülük olduğunu söyledi.

Jasarevic, "Şu an itibariyle İran'dan DSÖ desteği talebi alınmadı. DSÖ, kitlesel can kayıpları, temel halk sağlığı hizmetlerinde aksamalar ve insanların yer değiştirmesi olasılığı açısından durumu yakından izliyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.