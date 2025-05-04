İsrail ve GKRY'den Enerji Anlaşmaları - Son Dakika
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İsrail ve GKRY'den Enerji Anlaşmaları

İsrail ile GKRY, IMEC projesi ve gaz sahaları anlaşması için görüşmeler yaptı. Anlaşmalar bu yıl imzalanacak.

04.05.2025 23:33
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İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) kapsamındaki elektrik projesi anlaşmasının bu yıl, "Yishai-Afrodit" gaz sahalarının paylaşımına ilişkin anlaşmanın 2 ay içinde imzalanmasının beklendiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İkili, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede enerji bakanları Eli Cohen ve Giorgos Papanastasiou'nun yanı sıra GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yer aldı.

Görüşmede IMEC kapsamında İsrail ile GKRY'yi birbirine bağlayacak elektrik projesi için anlaşmanın bu yıl içerisinde imzalanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail'in Yishai gaz sahası sınırı ile GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahalarının İsrail ile GKRY arasında paylaşılmasına ilişkin anlaşmanın 2 ay içinde imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Netanyahu ve Hristodulidis görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik işbirliğini ele alacaklarını söyledi.

IMEC projesini hayata geçirmekte istekli olduklarını dile getiren Netanyahu, bu konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüştüğünü belirterek, "İsrail'de İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasında üçlü bir toplantı yapmak istiyoruz." dedi.

Netanyahu, ayrıca Yemen'deki Husilerin bugün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na yaptığı saldırıya işaret ederek bunun İsrail'e ve tüm dünyaya meydan okuma olduğunu ileri sürdü.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasına ilişkin bir anlaşmanın imzalanması konusunda Katar'ın işbirliği yapmadığını ileri süren Netanyahu, Mısır'ın yardımına karşı Katar'ın tavrını eleştirdi.

Hristodulidis de İsrail, Yunanistan ve GKRY'ye ek olarak Hindistan ve ABD'nin de dahil oldukları işbirlikleri yapmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve GKRY'den Enerji Anlaşmaları - Son Dakika

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