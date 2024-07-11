İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Müzakereler Sürüyor - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Müzakereler Sürüyor

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar öncülüğündeki heyetin Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler kapsamında bu akşam Mısır'a gideceği bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'da bulunan İsrailli heyetin ülkeye döndüğü belirtildi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı.

11.07.2024 17:01
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İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar öncülüğündeki heyetin Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakereler kapsamında bu akşam Mısır'a gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'da bulunan İsrailli heyetin ülkeye döndüğü belirtildi.

Başbakan Binyamin Netayahu'nun da bu sabah müzakere heyetiyle bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Şin-Bet Direktörü Bar öncülüğündeki İsrail heyetinin müzakerelere devam etmek için bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları da "esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu" belirtmişti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilmesi hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı.

Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesini" engellemesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

Kaynak: AA

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