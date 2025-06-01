İsrail ve Hamas\'tan Rehine Anlaşması Gelişmeleri

GAZZE, 1 Haziran (Xinhua) -- İsrail Başbakanlık Ofisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda sunulan güncellenmiş rehine anlaşması önerisini kabul ettiklerini ancak Hamas'ın ateşkes taslağını reddederek ilerlemeyi engellediğini duyurdu. Hamas ise ABD destekli plana "olumlu" yanıt verdiğini ancak üzerinde daha uzun vadeli bir ateşkes talebini de içeren değişiklikler talep ettiğini bildirdi.