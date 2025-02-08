İsrail ve Hamas'tan Rehine-Tutsak Değişimi

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KUDÜS/GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in arabulucu ülkeler aracılığıyla Hamas'tan, ateşkes-rehine anlaşmasının bir parçası olarak cumartesi günü Gazze'den serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isimlerini aldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi de cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in elinde tuttuğu 183 Filistinliyi serbest bırakacağını duyurdu. Açıklamasına göre listede müebbet hapis cezasına çarptırılmış 18 kişi, uzun süreli hapis cezası almış 54 kişi ve Gazze Şeridi'nde 7 Ekim saldırısından sonra tutuklanan 111 kişi yer alıyor.

Bu, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamındaki beşinci rehine-tutsak değişimi olacak. Önceki dört takas Gazze'den 18 rehinenin ve İsrail hapishanelerinden yaklaşık 600 Filistinlinin serbest bırakılmasıyla sonuçlanmıştı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşaması Hamas'ın 33 rehineyi, İsrail'in de hapishanelerinde tuttuğu yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmasını öngörüyor.