İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Artıyor - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Artıyor

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Artıyor

İsrail, Hizbullah'ın 100 roketatarını hedef alarak Lübnan'da saldırılara devam etti.

20.09.2024 13:20
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(ANKARA) -  İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan gerilim dün gece İsrail'in Hizbullah'a ait 100 roketatar altyapısını hedef almasıyla derinleşti. İsrail Ordusu, yaptığı açıklamada, saldırıların "Hizbullah kapasitelerini ve altyapılarını zayıflatmak" amacı taşıdığını ifade etti. Saldırılar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a "karşı savaşı devam ettirmeye karar verdiğini ve Hizbullah'a karşı askeri planların onayladıklarını" açıklamasından hemen sonra gerçekleşti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik gece boyunca devam eden roket saldırılarının ardından İsrail Ordusu sabaha karşı, önceki gün işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgeler için getirdiği seyahat yasaklarını kaldırdı. İsrail, hafta sonu boyunca kuzey sınırlarındaki "eğitim alanlarında faaliyetler" gerçekleştireceğini ve bu alanlara yakın yerleşim yerlerinde "silah sesleri ve patlamalar" duyulabileceği konusunda bilgi verdi.

İsrail Ordusu, Lübnan'daki "Hizbullah hedeflerini, örgütün kapasitelerini ve altyapısını zayıflatmak" amacıyla vurduğunu, saldırılarda Hizbullah'a ait 100 roketatar altyapısının vurulduğunu ifade etti.

İsrail Ordusu'nun X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hizbullah yıllarca sivil haneleri silahlandırdı, evlerin altına tüneller kazdı ve sivilleri insan kalkanı olarak kullandı, İsrail Ordusu, İsrail'de güvenliği sağlamak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesini sağlamak ve savaş hedeflerine ulaşmak amacıyla harekete geçiyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in roket saldırıları, salı ve çarşamba günü Lübnan genelinde aynı anda patlayan çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından gerçekleşirken İsrail bu saldırıların sorumluluğunu açıkça üstelenmedi. Lübnan yetkilileri, bu saldırıların 37 kişinin ölümüne ve 3 bin kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirmişti. Telsiz ve çağrı cihazı patlamalarının ardından Hizbullah da İsrail'e yönelik roket saldırıları gerçekleştirmişti.

Hizbullah lideri Hassan Nasrallah, telsiz ve cağrı cihazı saldırılarından İsrail'i sorumlu tutarak, İsrail'in "tüm kırmızı çizgileri aştığını" söylemiş İsrail'e buna mukabil misilleme yapacaklarını belirtmişti. Nasrallah'ın televizyon yayında yaptığı konuşma sırasında, İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yapmış kısa bir süre sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, her iki tarafa da gerilimi tırmandırmama konusunda uyarılarda bulunurken, İsrail çatışmaları daha geniş bir coğrafyaya yayma sinyalleri veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant daha önce yaptığı bir açıklamada savaşın "ağırlık merkezini kuzeye kaydırdıklarını" ifade etmiş, İsrail ordusu ise roket saldırılarından kısa bir süre önce Lübnan'da Hizbullah'a karşı "savaşın devamı için yapılan askeri planların" onaylandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Artıyor - Son Dakika

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