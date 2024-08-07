İsrail ve İran Arasında Gerilim: Uçuş Yasağı ve Alarm Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
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İsrail ve İran Arasında Gerilim: Uçuş Yasağı ve Alarm Seviyesi Yükseldi

İsrail ve İran Arasında Gerilim: Uçuş Yasağı ve Alarm Seviyesi Yükseldi

İsrail, olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarm seviyesine geçerken, İran tüm küresel sivil havayollarına uçuş yasağı bildirimi gönderdi. Mısır ve İngiltere ise pilotlarına NOTAM talimatı verdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ise İsrail'i suçlayan bir görsel paylaştı.

07.08.2024 23:28  Güncelleme: 23:29
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(ANKARA) - İsrail, 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarm seviyesine geçerken; İran'ın tüm küresel sivil havayollarına 04: 00-07: 00 saatleri arasında uçuş yasağı bildirimi gönderdiği kaydedildi. Mısır ve İngiltere ise pilotlarına NOTAM talimatı verdi.

İsrailli bir güvenlik kaynağı İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "İsrail'in önümüzdeki 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarmda olduğunu" söyledi. İsrail'in ambulans servisi güçlendirilmiş bir yeraltı merkezine kan stokladığı, fabrikaların tehlikeli maddeleri dışarı taşıdığı ve belediye yetkililerinin, İran ve bölgedeki diğer aktörlerin saldırı tehdidine karşı bomba sığınaklarını ve su kaynaklarını kontrol ettiği bildirildi. İsrail Yayın Kurumu ise, rehine müzakerelerinin askıya alındığını ve henüz yeniden başlama tarihinin belirlenmediğini bildirdi.

Mısır kaynaklarına göre İran, tüm küresel sivil havayollarına 04: 00-07: 00 saatleri arasında uçuş yasağı bildirimi gönderdi. İran, "askeri tatbikatlar" nedeniyle sivil havayollarını hava sahasından uzak durmaları konusunda uyardı. Mısır ve İngiltere, pilotlarına NOTAM talimatı verdi. İngiltere, güvenlik endişeleri nedeniyle Beyrut ve Tahran üzerindeki sivil havacılık faaliyetlerini durdurdu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu bildirimin İranlı yetkililerden alınan uçuş güvenliği risklerini azaltmaya yönelik bir bildirim olduğunu doğruladı. Açıklamada "İran hava sahası üzerinde 7 Ağustos günü Tahran saatiyle 11: 30-14: 30 ve 8 Ağustos günü 4: 30-7: 30 saatleri arasında askeri tatbikat yapılacaktır" denildi. Bakanlığın basın açıklaması, devlete bağlı Al Qahera News TV tarafından ismi açıklanmayan bir kaynağın İranlı yetkililerin "askeri tatbikatlar" nedeniyle İran hava sahasında uçmaktan kaçınılmasını söylediğini aktarmasının ardından geldi.

İran'ın olası misillemesinden duyulan endişe nedeniyle çoğu uluslararası havayolu şirketinin uçuşlarını Irak hava sahasından, Suudi hava sahasına yönlendirdiği kaydedildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster uçağının İran'ın balistik füze fırlatma rampalarının bulunduğu Irak-İran sınırının batısı üzerinde uçtuğu iddia edildi.

Öte yandan, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in resmi sosyal medya hesabından, "İsrail'in cinayet işlemede olimpiyat rekoru sahibi olduğu, terör, zulüm ve acayip ve garip suçlar konusunda ise dünya insanlık suçları tarihinde yeni bir standarda ulaştığını, kadınları, çocukları ve hastanedekileri hastaların üzerine bombalar atıldığı" ifadelerinin bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

Ayetullah Hamaney, İsrail, Mısır, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve İran Arasında Gerilim: Uçuş Yasağı ve Alarm Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

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