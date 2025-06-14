İran\'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv\'e böyle düştü

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken; füzelerden birinin Tel Aviv'deki bir binaya isabet ettiği anlar kameralara yansıdı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran da karşı saldırıya geldi. Akşam saatlerinde başlayan füze saldırısını gece saatlerinde gerçekleştirilen 2. füze saldırısı izledi.

İRAN 2. KEZ SALDIRDI

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail Ordusu tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs 'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

FÜZE BİNAYA İSABET ETTİ

Öte yandan İran'ın fırlattığı füzenin Tel Aviv'de bir binaya isabet ettiği anlar da kameralara yansıdı.