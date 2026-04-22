İsrail ve Lübnan Sınır Anlaşmazlıkları Konuşuyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yürüttükleri Lübnan ile "çözülebilecek küçük sınır anlaşmazlıkları" olduğunu ileri sürdü.

Bakan Gideon Saar, "Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da yarın yapılacak ikinci tur doğrudan görüşmelere ilişkin konuştu.

Saar, 43 yıl sonra doğrudan görüşmelere başladıkları Lübnan'dan "çökmüş devlet" şeklinde bahsederek Beyrut yönetimiyle normalleşmenin önündeki tek engelin, Hizbullah olduğunu iddia etti.

İsrailli Bakan konuşmasında, "Lübnan ile ciddi bir anlaşmazlığımız yok. Çözülebilecek birkaç küçük sınır anlaşmazlığı mevcut." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin ABD'nin başkenti Washington'da yarın ikinci kez bir araya geleceği duyurulmuştu.

Görüşmelerin ikinci turunda İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, Lübnan'ı ise eski Washington Büyükelçisi Simon Karam'ın temsil edeceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de söz konusu görüşmelere katılacağını açıklamıştı.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen müzakerelerin verimli geçtiği belirtilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.