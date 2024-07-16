İsrail ve Mısır, Gazze'nin Mısır sınırındaki işgali sonlandırmak için görüşmeler yapıyor

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İsrail ile Mısırlı yetkililerin, "İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırındaki işgalini sonlandırması amacıyla geçen hafta gizli görüşmeler yaptıkları" ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin İsrailli ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail ve Mısır'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin Mısır sınırından çekilmesi olasılığını özel olarak görüştüğü" öne sürüldü.

Haberde, "üst düzey İsrailli temsilcilerin, Mısır'ın sınır boyunca silah kaçakçılığını önleyecek önlemleri kabul etmesi durumunda İsrail'in geri çekilmeye istekli olabileceğini söylediği" aktarıldı.

İki ülkenin de görüşmelerin varlığını teyit etme konusunda isteksiz olduğu değerlendirmesine yer verilen haberde, Mısır-İsrail görüşmelerinin geçen hafta ilk kez basına yansıması sonrası ilgili haberlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından hızla yalanlandığı hatırlatıldı.

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirmişti.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, bugün itibarıyla Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirmiş durumda.