İsrail, Yemen'de Husilere Saldırdı

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İsrail'in, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan 5 noktaya, 14 uçakla saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosunun konuyla ilgili haberinde, "Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağı çok sayıda bombalı saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Limanlara düzenlenen saldırıda römorkların hedef alınarak "çalışamaz hale getirildiği" iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberinde de saldırıların, "Husiler için 3 önemli limanın faaliyetlerinin durmasına yol açtığı" ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ilk defa Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in Yemen'e yaptığı saldırıların "haftalarca süren planlamanın ardından düzenlendiği" aktarılan haberde. Yemen'den atılan karadan karaya füzelerin "İsrail toprakları dışında durdurulduğu" ifade edildi.

İsrail Enerji Bakanı: "son olmayacak"

Ordu radyosuna açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Yemen'de Husiler'e yapılan saldırının "son olmayacağını" belirtti.

Cohen, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Yemen'in çeşitli bölgelerine yaptığı ve 9 kişinin ölümüne yol açan saldırı hakkında, "Bunun Yemen'deki son operasyonumuz olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Husilere saldırısı

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif Limanı'na saldırısında 7 ve Ras İsa'daki petrol tesislerine saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı

Saldırılarda çok sayıda Yemenlinin yaralandığı bildirilirken, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santrali ve kuzeyindeki Zahban elektrik santralinin de vurulduğu duyurulmuştu.