İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler

İsrail\'e şok saldırı! Son anda engellediler
05.10.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Olayın ardından kentte sirenler çalmaya başladı.

İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bölge ülkelerine yönelik de saldırı düzenlemeye devam ediyor. Özellikle Lübnan ve Yemen İsrail'in hedefi halinde.

İSRAİL'E ŞOK SALDIRI

Öte yandan Yemen'den İsrail'e misilleme saldırıları da yapılıyor. Son olarak Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine insansız hava aracı fırlatıldı.

SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin Yemen'den fırlatılan İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İHA'nın engellenmesi sonucu düşen bazı parçaların ardından kentte sirenler devreye girdi.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL’den satılıyor Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL'den satılıyor
Maçlar ücretsiz olacak Şampiyonlar Ligi’ne yeni format Maçlar ücretsiz olacak! Şampiyonlar Ligi'ne yeni format
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi
’’Asgari ücret ne kadar olmalı’’ diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi ''Asgari ücret ne kadar olmalı?'' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi
Tapudan “65 yaşa rapor zorunluluğu“ iddialarına yanıt Tapudan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yanıt
İsrail’in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye’ye getirilecek İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek

19:04
Canlı anlatım Samsun’da ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım! Samsun'da ilk gol geldi ancak ofsayt
18:51
Trump ile Netanyahu arasında gerilim Telefonda azarlamış
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
18:22
Turgutlu’da Bıçaklı Saldırı
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
15:46
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
14:39
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 20:53:29. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.