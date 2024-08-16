İsrail Yerleşimcileri Filistinlilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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İsrail Yerleşimcileri Filistinlilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla Filistinlilerin yaşadığı insanlık felaketi derinleşiyor.

16.08.2024 14:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla Filistinlilerin yaşadığı insanlık felaketi derinleşiyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu Filistinli Cit köyü, Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli yerleşimcilerin son hedefi oldu.

Bir kısmı silahlı 100 kadar İsrailli, perşembe akşamı Cit köyüne baskın düzenledi. Filistinliler, yerleşimcilerin tek tip üniforma giydiklerini, yüzlerine maske taktıklarını aktardı.

Silahlı İsrailli grup, Filistinlilere, evlerine, araçlarına taş ve silahla saldırdı, 4 ev ve 6 aracı molotof kokteylle ateşe verdi.

Filistinliler, yerleşimcilerin saldırısı sırasında İsrail askerlerinin köyün etrafını sardığını, itfaiye, sağlık ekiplerinin geçişine izin vermediğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsraillilerin açtığı ateş sonucu 23 yaşındaki Reşid Mahmud Abdulkadir Sedde'nin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturma açtığı bildirildi ancak Haaretz'in haberine göre sadece bir İsrailli polise saldırma suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Oğlumu bir anda kaybettim"

Oğlu Reşid'in cenazesine hazırlanan Mahmud Sedde, AA muhabirine, "Yüzlerce yerleşimci perşembe akşamı köye saldırdı. Biz onların üzerine gitmedik, onlar buraya gelip silahla köye saldırdı. İsrail ordusu da onları korudu. Şehit oğlum, köyü korumaya gitti ve onu da öldürdüler." dedi.

İsrailli yerleşimcilerin "üniforma giydiğine" dikkati çeken baba, "Gerçek mermi karşısında taş ne yapabilir? Oğlumu bir anda kaybettim." ifadesini kullandı.

Sedde, İsrail ordusunun saldırılarla ilgili açtığı soruşturmaya güvenmediğinin altını çizdi.

"Planlanmış bir saldırıydı"

Toprak gaspeden İsraillilerin saldırdığı, köyün güneyindeki Hassan Arman, yanmış aracını incelerken, yerleşimcilerin saldırısını planlayarak köye silah, molotof kokteyl, bıçak ve taşlarla geldiğini söyledi.

Filistinlilerin köye saldıranlara direnmeye çalıştığını dile getiren Arman, tarafların eşit olmadığına bir Filistinli gencin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Kapısının önündeki iki aracı kundaklanan ve evi saldırıya uğrayan İbrahim Sedde de "Bu sefer arabalarımı yaktılar. Bir dahaki sefere evim ve ailem de kundaklanır mı bilmiyorum." diye konuştu.

İbrahim Sedde, İsrail ordusunun olay yerine yaklaşık bir saat sonra geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Eğer bir Filistinli bir İsrail yerleşim yerine yaklaşsa, ordu tüm enerjisini onu öldürmeye harcar. Dronelarını, helikopterlerini, birliklerini, her şeylerini devreye sokarlar ama toprak gasbeden İsrailliler saldırdığında hiçbir şey yapmazlar."

Toprak gasbeden İsraillilerin saldırılarının şiddeti uluslararası kuruluşların merceği altında

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in başını uluslararası arenada ağrıtan konuların arasında Batı Şeria'da toprak gasbeden İsraillilerin Filistinlilere şiddeti, bu saldırıların takipsizlik ve cezasızlığı öne çıkıyor.

Batı Şeria'nın Cit köyünde gerçekleşen saldırıya yerleşimci yanlısı aşırı sağcı figürlerin kritik görevler aldığı İsrail hükümetinden de tepkiler geldi.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant yerleşimcilerin saldırısını kınadı, sorumluların yargıda hesap vereceği vaadini yineledi.

Filistin topraklarından gasbedilmiş yerde yaşayan bir yerleşimci ve toprak gasplarının en sıkı savunucularından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de Cit köyüne saldıranların "yerleşimcileri temsil etmediğini" iddia etmesi dikkati çekti.

Smotrich, fanatik İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara'ya düzenlediği toplu ve organize saldırı sonrasında, bu Filistin beldesinin "yeryüzünden silinmesi gerektiği" açıklamasıyla uluslararası tepki toplamıştı.

Toprak gaspeden İsraillilerin saldırısında 7 Ekim'den bugüne 18 Filistinli öldü

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 7 Ekim'den bugüne 18 Filistinli, İsrailli yerleşimcilerin şiddetinde can verdi. Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin gerçek mermiyle saldırılarında 785 Filistinli yaralandı, Filistinlilere ait mülk, araç ve zirai ürünlerini yaktıkları 273 saldırı kaydedildi.

Uluslararası kurumlar ve İsrailli hak örgütleri, toprak gasbeden İsraillilerin saldırılarında faillerin cezasız bırakılması, sistemin suçluları koruduğuna işaret ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tabanını oluşturduğu aşırı sağcı partilerin iktidara ortak olmasıyla "yerleşimci şiddeti olgusunun" arttığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yerleşimcileri Filistinlilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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