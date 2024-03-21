İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesini durdurdu

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.
İsrailli hak örgütü "İsrail İnsan Hakları Doktorları", yayımladıkları yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesine yaptıkları başvuru sonucu, İsrail ve Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi gören Filistinli hastalar ve yakınlarının Gazze'ye geri gönderilmesi kararının pazartesiye kadar durdurulduğunu belirtti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Augusta Victoria Hastanesindeki yaklaşık 100 Filistinli hasta ve refakatçi Gazze'ye geri gönderilmeyi bekliyordu.
Hastane yetkilileri AA muhabirine, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi uygulamasının 25 Mart Pazartesi'ye kadar ertelendiğini doğruladı.
İsrail basını, güvenlik teşkilatının ülke topraklarında ve Doğu Kudüs'te tedavi gören kanser hastası Gazzeli Filistinliler ve refakatçilerini Gazze Şeridi'ne gönderme kararı aldığını aktarmıştı.
Mahkeme kararı öncesinde perşembe sabaha karşı Gazze'ye yola çıkmayı bekleyen hasta ve refakatçi Filistinliler, savaş koşulları altında Gazze'deki ailelerine nasıl ulaşacakları veya sınırda nasıl muamele görecekleri endişelerini dile getirmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı, hasta ve refakatçilerin ulaştırılması için kendilerinin bilgilendirilmediğini duyurmuştu.
İsrailli insan hakları örgütü İsrail İnsan Hakları Doktorları, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in bu adımını eleştirmiş, sivillerin "askeri bir çatışma ve insani bir krizin ortasında geri gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve masumların hayatına açık bir tehdit oluşturduğunu" vurgulamıştı.
Gazze'deki "hijyen dışı koşullar, açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği karşısında hastaların Gazze'ye gönderilmesinin ölüm cezasına eş olabileceğine" dikkati çeken örgüt, geri gönderilme talimatının yazılı olarak çıkarılmamasının "güvenlik makamlarının kararın yasa dışı olduğunun farkındalığı ve sorumluluktan kaçmak istediği anlamına geldiğini" vurgulamıştı.
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