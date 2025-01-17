İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Tepki

İsrailli Ailelerden Netanyahu\'ya Tepki

Esir aileleri, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının geciktiğini belirterek tepkilerini gösterdi.

17.01.2025 16:19
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TEL İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının geç kalınmış bir anlaşma olmasından dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere siyasilere tepkili.

Esir aileleri, anlaşma İsrail Güvenlik Kabinesi'nde görüşüldüğü saatlerde Tel Aviv'de toplandı.

Aileler, burada yaptıkları basın toplantısında, söz konusu anlaşmanın gecikmiş bir anlaşma olduğunu ve bir an önce onaylanması gerektiğini dile getirdi.

"Bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmayı neden engellediniz"

Matan Engerst'in annesi Anat Engerst, "Bunu kaçırmamalıyız. Hiçbir düşüncenin bu fırsatı mahvetmesine izin vermemeliyiz. Şimdi herkesin evlerinden çıkıp anlaşmanın tamamlanmasını talep etme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Engerst, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich arasındaki görüşmelere atıfla çatışmaların yeniden başlamasının, diğer esirler için ölüm anlamına geleceğini belirterek Netanyahu'nun halkın karşısına çıkmasını ve konuşmasını istedi.

Esir yakınlarından Einav Tsengauker, Başbakan Netanyahu ve diğer siyasilere "Bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmayı neden engellediniz?" diye sordu.

"Şu anda her ne yapıldıysa aylar önce de yapılabilirdi"

Basın açıklaması sonrasında AA muhabirine konuşan İsrailli esir yakınları da gecikmiş bir anlaşmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Yael Stockman, tüm esirlerin geri dönmesini istediklerini belirterek "Hükümetimizin daha fazlasını yapmasını isterdim." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın sağlanmasında en büyük paya sahip olduğunu söyleyen Stockman, anlaşmanın daha önce yapılmamış olması konusunda ise Netanyahu'yu suçladı.

Gazze sınırındaki Nahal bölgesinden olduğunu söyleyen Yoav Shelhav ise "İsrail hükümetinin gerçekten en iyisini yaptığını düşünmüyorum. Emin olduğum şey, bunu yeterince hızlı yapmadıkları. Şu anda her ne yapıldıysa aylar önce de yapılabilirdi ve yapılmalıydı. Zaman kaybettik ve insanlar hayatlarını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Ailelerden Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

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