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İsrailli Bakanlar, Hükümetin 7 Ekim Olaylarını Emniyet Teşkilatına Yüklemeye Çalıştığını İddia Etti - Son Dakika
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İsrailli Bakanlar, Hükümetin 7 Ekim Olaylarını Emniyet Teşkilatına Yüklemeye Çalıştığını İddia Etti

İsrailli bazı bakanlar, hükümetin 7 Ekim 2023'teki olayların sorumluluğunu emniyet teşkilatına yüklemeye çalıştığını belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan bakanlar, Başbakan Netanyahu ve diğer bakanların emniyet teşkilatını sorumlu tutacak bir söylem geliştirmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca, emniyet teşkilatına yönelik bu hücumun Netanyahu ile koordineli bir şekilde planlandığı ve olağanüstü hal hükümetinin fazla bir ömrü olmadığı ifade edildi.

İsrailli Bakanlar, Hükümetin 7 Ekim Olaylarını Emniyet Teşkilatına Yüklemeye Çalıştığını İddia Etti
06.01.2024 - 02:45,  Güncelleme: 02:46
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İsrailli bazı bakanlar, hükümetin 7 Ekim 2023'teki olayların sorumluluğunu emniyet teşkilatına yüklemeye çalıştığını belirtti.

Hükümet içinden isimleri açıklanmayan bazı bakanlar, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuyla ilgili açıklamada bulundu.

KAN'a konuşan bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu ve başka bakanların, 7 Ekim olaylarından emniyet teşkilatını sorumlu tutacak bir söylem geliştirmeye çalıştığını iddia etti.

Açıklamayı yapan bakanlardan biri, emniyet teşkilatına yönelik bu hücumun, Netanyahu ile koordineli bir şekilde planlandığını ve mevcut durum göz önüne alındığında olağanüstü hal hükümetinin fazla bir ömrü olmadığını kaydetti.

Haberde, emniyet teşkilatına yönelik bu hücumun dozunun 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısında daha da arttığı ifade edildi.

Güvenlik Kabinesi toplantısında birçok bakan ordu yetkililerini hedef almıştı

Saldırılar sonrası Gazze'nin durumunun ele alındığı tartışmalı Güvenlik Kabinesi toplantısında, bakanlar ve ordu arasında savaşın komutası ve esir takası konularındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmişti.

Çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Toplantıda, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkelerini dile getirmişti.

İsrail basını, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere İsrail ordusunca komisyonlar kurulduğunu kaydetmişti.

Oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrailli Bakanlar, Hükümetin 7 Ekim Olaylarını Emniyet Teşkilatına Yüklemeye Çalıştığını İddia Etti - Son Dakika
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