İsrailli bakanlar Mecdel Şems'teki cenaze töreninde protesto edildi

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İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılan İsrailli bakanlar, protesto edildi.

Çoğunlukla Suriye uyruklu Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems'te sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenaze töreni için toplandı.

Törende, saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin zor anlar yaşadığı, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban, hükümete gönderdiği mektupta, siyasilerin Mecdel Şems'te hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmamasını talep etti. Durumun hassasiyetine işaret eden Dürzi lideri "olayın siyasi bir hadiseye dönüşmesini istemediklerini ve Dürzi geleneklerine uygun sakin bir cenaze töreni düzenlemek istediklerini" iletti.

Dürzi liderden ve ailelerden gelen bu talebe rağmen bölgeye gelen İsrailli bakanlar, protestolarla karşılaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Mecdel Şems halkından bir kişinin Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'e, "Buradan git, seni Golan'da istemiyoruz, suçlu." diye tepki gösterdiği görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde yer alan bir diğer kişinin "Biz huzur istiyoruz ama alamıyoruz. Sözlerinizden bıktık." sözleri dikkati çekti.

Cenazeye katılan Likud Partisinden Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Ekonomi Bakanı Nir Barakat da Mecdel Şems halkı tarafından protesto edildi.

Kanal 13'ün haberine göre bazı Mendel Şems sakinleri bölgeye gelen bakanları, "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz." sözleriyle eleştirdi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 27 Temmuz akşamı bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.