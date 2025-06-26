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İsrailli Bakanlardan Trump'a Destek

26.06.2025 18:57
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İsrailli bakanlar, Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptali isteğini memnuniyetle karşıladı.

İsrailli bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemesini memnuniyetle karşıladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın çağrısını destekleyerek Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "saçmalık" olduğunu öne sürdü.

Davanın değerini çoktan yitirdiğini öne sürerek "Trump'ın haksız olduğunu kim söyleyebilir?" ifadelerini kullanan Saar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esirlerin geri dönüşüne ve düşmanlarımızın yenilgisine odaklanmamız gereken bu günlerde, ona karşı akıl almaz adaletsizliğe ve kişisel zulme son vermenin ve asılsız davayı derhal iptal etmenin zamanı geldi."

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yaptığı paylaşımda, Başkan Trump'ın davanın iptal edilmesi yönündeki isteğinin "tamamen haklı" olduğunu ileri sürdü.

"Derin devletin demokrasiye karşı bir darbe düzenleme girişiminde bulunduğu bu saçma davayı iptal etme zamanı geldi." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, İsrail muhalefetinin yargıya darbe girişimi olarak değerlendirdiği tartışmalı yargı düzenlemesinin derhal yapılmasının şart olduğunu belirtti.

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından, Netanyahu hakkındaki davanın halihazırda çöktüğünü savunarak "Başkan Trump haklı - davayı iptal etme zamanı geldi." ifadesini paylaştı.

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise X sosyal medya hesabından, "Netanyahu'nun davada siyasi kovuşturmayı ezmeye devam etmesini çok isterdim ancak bu gösteri bize devletin güvenliğine mal oldu." ifadesini kullandı.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" şeklinde nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etmişti.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail'i kurtaran ABD idi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Donald Trump, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakanlardan Trump'a Destek - Son Dakika

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