İsrailli Esir Aileleri Müzakerelerden Kaygılı

İsrailli esir yakınları, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmasına yönelik süren ateşkes müzakerelerinin çökme ihtimaline işaret eden haberler dolayısıyla kaygılı olduklarını belirtti.

İsrailli esir yakınlarının çatı platformundan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tarafını seçme çağrısı yapıldı.

İsrailli esir yakınlarının anlaşma için yürütülen müzakerelerin çökme ihtimaline dikkati çeken haberler nedeniyle kaygılı ve endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, "İlerleme sağlanamamasının nedeni, halkın iradesine aykırı olan alakasız siyasi motiflerdir." denilerek aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'e işaret edildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı'na "Bu, Netanyahu için tarihi bir sınavdır. İsrail halkının mı yoksa Smotrich-Ben Gvir'in mi tarafını seçecek." şeklinde seslenildi.

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun "Gazze'deki 50 İsrailli esir" ile hükümetin varlığını devam ettirmek için Gazze'de kanlı bir batış anlamına gelen "sonsuz savaş" arasında tercih yapması gerektiği kaydedildi.

Tüm anketlerin, halkın ezici bir çoğunluğunun anlaşmaya varılmasını talep ettiğini hatırlatan esir yakınları, halkın "milli, etik ve ahlaki çıkarları siyasi çıkarların önüne koyduğunu, bu nedenle Netanyahu'nun asla affedilmeyeceğini" belirtti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Müzakerelerin İsrail'in işgali sürdürme ısrarı nedeniyle çökmenin eşiğine geldiği aktarılmıştı.