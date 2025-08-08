İsrailli Esir Ailelerinden Tepki

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgal planını onaylayarak sağ kalan esirleri de "ölüme mahkum ettiğini" belirtti.

Esir Yakınları Platformu, Güvenlik Kabinesi'nin kuzeydeki Gazze kentini işgal planına onay vermesine, yaptıkları yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

İşgal kararının İsrailli esirleri kaderine terk etmenin resmi bir beyanı olduğu yorumuna yer verilen açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin bu kararla ordunun uyarıları ve İsrail kamuoyunun çoğunluğunun iradesini görmezden geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararıyla, Gazze'deki sağ kalan İsrailli esirlerin "ölüme mahkum edildiği" kaydedildi.

Güvenlik Kabinesi, ordunun karşı çıkmasına rağmen Gazze kentinin işgal planına onay vermişti.