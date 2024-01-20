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İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun evinin önünde eylem yaptı - Son Dakika
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İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun evinin önünde eylem yaptı

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi düzenledi. Esir yakınları, esirlerin serbest bırakılması için uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep etti. Gazze'deki saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ise çatışmalarda asker kaybetti.

İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu\'nun evinin önünde eylem yaptı
20.01.2024 - 17:14,
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Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun Kayserya kentinde yer alan evinin önüne çok sayıda esir yakını çadır kurdu.

Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması için Gazze'deki krizle ilgilenen ülkelerin katıldığı uluslararası bir konferans düzenlemesini talep eden göstericiler, "Başbakan'ın görevinin daha fazla esirin öldürülmesini önlemek" olması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki esirlerden Ohad Ben-Ami'nin kızı Ella, "Onların geri dönmesi için yalvarıyorum, hayatlarının kurtarılması için yalvarıyorum. Bu bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Ella, Netanyahu'dan esirlerin serbest bırakılması konusunda bir çözüm bulunması için Katar, Mısır, ABD ve İsrail'in katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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