İsrail, Esirler İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İsrail, Esirler İçin Acil Ateşkes Çağrısı

02.08.2025 00:04
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İsrailli esir yakınları, Gazze'deki açlık ve esir takası için hükümete ateşkes çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv yönetiminin uyguladığı abluka nedeniyle oluşan açlıktan Gazze'deki esirlerin de etkilendiğini gösteren videoların ardından hükümeti acil ateşkes ve esir takası anlaşması yapmaya çağırdı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Evyatar David'in videosunu yayınlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Esir yakınlarından Idit Ohel, "Evyatar David'in videosu, müzakereleri yeniden başlatmak ve kaçırılanları kurtarmak için bir imdat çağrısıdır." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a seslenen Ohel, "Müzakereleri derhal yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve daha sonra İsrail tarafından bozulan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından serbest kalan Liri Albag da hükümete İsrailli esirlerin dönmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de görüntünün yayınlanmasının ardından hükümete tepki gösterdi.

Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin tüm üyeleri bugün yatmadan önce Evyatar'ın videosunu izleyecek ve o tünelde hayatta kalmaya çalışırken uykuya dalmaya çalışacaklar." ifadesini kullandı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu esirleri geri getirmiyor çünkü istemiyor. Çünkü bu ona siyasi olarak zarar verecek. Gerçek bu." ifadelerine yer verdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsrailli Evyatar David'in videosunu, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de aç bıraktığı Filistinlilerin görüntüleriyle paylaşarak, "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, işgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Esirler İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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