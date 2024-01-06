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İsrail'in Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması talebi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması talebi

İsrail'in 92 gündür devam eden katliamlarının ardından Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümetin Hamas ile bir an önce esir takası anlaşması yapmasını talep etti. İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv'de toplanarak destek istedi. Esir yakınları ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu önünde de gösteri düzenledi ve hükümeti esirleri önemsememekle suçladı. Hamas ise esir takası müzakerelerine başlamak için İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını ve tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

İsrail\'in Gazze\'deki esirlerin serbest bırakılması talebi
06.01.2024 - 23:57,
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İsrail'in 92 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümetin bir an önce Hamas ile esir takası anlaşması yapması talebinde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplandı. Binlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce Filistin tarafıyla esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "hemen şimdi" sloganları attı.

Esir yakınları Cumhurbaşkanı Herzog'un konutu önünde toplandı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Kudüs'teki resmi konutunun önünde toplanan esir yakınları da gösteri düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan esir yakınları, esirlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirdi ve hükümeti "esirleri önemsememekle" suçladı.

İsrail ordusunun 15 Aralık'ta Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail hükümetine yönelik toplumdan gelen çağrıları artırdı.

Daha önce İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmalarıyla Gazze'de tutulan esirlerin bir kısmı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Esir takası müzakerelerine başlamak için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını şart koşan Hamas, elinde bulunan esirlere karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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