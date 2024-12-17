İsrailli Gaspçıların Zorla Göç Çağrısı Filistinlileri Öfkelendirdi

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İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sivil gaspçıların, Batı Şeria'daki yollara astıkları büyük pankartlardaki "zorla göç çağrısı" Filistinliler arasında öfkeye yol açtı.

Batı Şeria'daki ana caddelerin kenarlarına büyük harflerle "Filistin'de gelecek yok" yazılı büyük pankartlar asılırken yanlarına da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin resimleri yer aldı.

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Filistinliler, bunu "Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da zorla yerinden edilmeye yönelik açık bir çağrı" ifadeleriyle yorumladı.

Söz konusu pankartların bazıları Nablus - Ramallah yolu üzerinde bir diğeri de Zatara askeri kontrol noktası yakınında bulunuyor.

Sistematik olarak göç ettirme

Olayı AA'ya değerlendiren Filistinli siyaset uzmanı Süleyman Beşarat, pankartların, "Filistinlileri topraklarının dışına zorla göç ettirmeyi hedefleyen Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin siyasetiyle paralel hareket eden gaspçı İsrailli gruplar ve Yahudi gruplar" tarafından asıldığını dile getirdi.

Gelişmelerin 1948'e dek kökleşmiş tarihi bağlamı olduğunu belirten Beşarat, yapılanların İsrail işgali ile toprak sahibi Filistinliler arasındaki çekişme olarak "demografik mücadele" içinde yer aldığını kaydetti.

Gaspçı İsraillilerin Gazze'de yaşananlardan istifade ederek Filistin halkını ölüm, yıkım ve göç arasında tercihe zorlayan yaklaşımlar sunduğunu ifade eden Beşarat, Yahudi gaspçıların İsrail yönetiminin söylemini yoğunlukla kullanarak Filistinlilerin zihin dünyasında "Filistin topraklarında geleceğe dair bir hayat yok" algısının yerleşmesi için çalıştıklarına dikkati çekti.

Beşarat, bu türden psikolojik oyunların etkili olmayacağına işaret ederek, "Toprağına sıkı sıkıya yapışmış olan Filistinli, böyle İsrail yöntemleri karşısında durmaktan bıkmaz." dedi.