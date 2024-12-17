İsrailli Gaspçıların Zorla Göç Çağrısı Filistinlileri Öfkelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli Gaspçıların Zorla Göç Çağrısı Filistinlileri Öfkelendirdi

Batı Şeria'da asılan pankartlar, Filistinlilere zorla yerinden edilme tehdidini getiriyor.

17.12.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sivil gaspçıların, Batı Şeria'daki yollara astıkları büyük pankartlardaki "zorla göç çağrısı" Filistinliler arasında öfkeye yol açtı.

Batı Şeria'daki ana caddelerin kenarlarına büyük harflerle "Filistin'de gelecek yok" yazılı büyük pankartlar asılırken yanlarına da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin resimleri yer aldı.

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Filistinliler, bunu "Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da zorla yerinden edilmeye yönelik açık bir çağrı" ifadeleriyle yorumladı.

Söz konusu pankartların bazıları Nablus - Ramallah yolu üzerinde bir diğeri de Zatara askeri kontrol noktası yakınında bulunuyor.

Sistematik olarak göç ettirme

Olayı AA'ya değerlendiren Filistinli siyaset uzmanı Süleyman Beşarat, pankartların, "Filistinlileri topraklarının dışına zorla göç ettirmeyi hedefleyen Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin siyasetiyle paralel hareket eden gaspçı İsrailli gruplar ve Yahudi gruplar" tarafından asıldığını dile getirdi.

Gelişmelerin 1948'e dek kökleşmiş tarihi bağlamı olduğunu belirten Beşarat, yapılanların İsrail işgali ile toprak sahibi Filistinliler arasındaki çekişme olarak "demografik mücadele" içinde yer aldığını kaydetti.

Gaspçı İsraillilerin Gazze'de yaşananlardan istifade ederek Filistin halkını ölüm, yıkım ve göç arasında tercihe zorlayan yaklaşımlar sunduğunu ifade eden Beşarat, Yahudi gaspçıların İsrail yönetiminin söylemini yoğunlukla kullanarak Filistinlilerin zihin dünyasında "Filistin topraklarında geleceğe dair bir hayat yok" algısının yerleşmesi için çalıştıklarına dikkati çekti.

Beşarat, bu türden psikolojik oyunların etkili olmayacağına işaret ederek, "Toprağına sıkı sıkıya yapışmış olan Filistinli, böyle İsrail yöntemleri karşısında durmaktan bıkmaz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Gaspçıların Zorla Göç Çağrısı Filistinlileri Öfkelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli Gaspçıların Zorla Göç Çağrısı Filistinlileri Öfkelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.