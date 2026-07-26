İsrailli Komutan: İran Gücünü Koruyor - Son Dakika
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İsrailli Komutan: İran Gücünü Koruyor

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Eski İsrail komutanı, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri kapasitesini yanlış değerlendirdiğini belirtti.

İsrailli eski komutan, Tel Aviv ile Washington'ın İran'ın imkanlarını ve toparlanma kapasitesini değerlendirmekte yanıldığı yorumunu yaptı.

İsrail'deki Kanal 12'nin haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "füze sisteminin yüzde 92'sinin imha edildiği"ne ilişkin açıklamalarına rağmen Tahran'ın son iki hafta içinde ABD'ye ait savunma sistemlerini aşarak Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerindeki 9 ABD askeri üssünü vurduğu aktarıldı.

Haberde, İran'ın son saldırılarında ABD'li 4 askerin öldürüldüğü, yaklaşık 100 askerin yaralandığı ve bazı askeri tesislerde de büyük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi

ABD üslerine yönelik şiddetli saldırıların ve son iki haftadaki füze ve insansız hava aracı fırlatmalarının boyutunun, Tahran'ın hala geniş bir füze ve İHA cephaneliğine, etkili komuta-kontrol sistemlerine ve bölgedeki Amerikan güçlerine ciddi zarar verme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiği değerlendirildi.

İran'ın askeri kabiliyetleri

Haberde, eski İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Zvika Haimovitch'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haimovitch, Tel Aviv ve Washington'ın İran'ın imkanlarını ve toparlanma kapasitesini değerlendirmede yanıldığını; İran'ın "füze ve insansız hava aracı sistemlerinin yüksek hazırlık düzeyi, komuta-kontrol sistemlerinin etkinliği ve saldırıların ardından hızla toparlanma kapasitesi"ni koruduğuna işaret ettiğini aktardı.

ABD'nin saldırısı ile İran'ın karşılığı arasındaki sürenin oldukça kısa olduğunu kaydeden Haimovitch, bunun "İran'ın komuta-kontrol sistemlerinin çalışır ve etkin durumda olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Haimovitch, İran'ın Ürdün'e, özellikle Akabe bölgesi ile Ezrak'taki ABD-Ürdün ortak üssüne fırlattığı füzelerin sayısının dikkati çektiğini; 60'tan fazla balistik füze atıldığını kaydetti.

Bu füzelerin İsrail'i de ilgilendirdiğine dikkati çeken Haimovitch, "Henüz kapsamlı bir savaş başlamadan önce bu miktarda füze fırlatabilen bir tarafın toparlanma ve yeniden yapılanma sürecinin, büyük olasılıkla biz Batılıların tahmin ettiğinden çok daha hızlı olduğu söylenebilir." ifadesini kullandı.

Haimovitch, "son üç yılda düşmanın kabiliyetlerini ve toparlanma kapasitesini defalarca küçümsediklerini; bunu Hamas ve Hizbullah konusunda da yaptıklarını, şimdi de İran konusunda aynı duruma tanık olduklarını" dile getirdi.

İran'ın füze stoğu yeterli

İran'ın gerginliği tırmandırmaya hazır olmasını dahi füze stokuna güvendiğinin işareti olarak yorumlayan Haimovitch, İran'ın kapasitesini kaybettiğini düşünmesi durumunda zayıf bir konumdan hamle yapacağını fakat şu anda bunun tam tersi bir tablo görüldüğünü aktardı.

Haimovitch, bunun İran'ın askeri sistemlerindeki iyileşmeden kaynaklanmadığını, önceki çatışma döneminde de aynı durumun söz konusu olduğunu savundu.

İsrailli eski komutan Ürdün ve Körfez ülkelerindeki radarlar ile hava savunma bataryalarının savaşın önceki aşamalarında hasar gördüğünü; ayrıca haftalar süren önleme operasyonları nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının da azaldığını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Komutan: İran Gücünü Koruyor - Son Dakika

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