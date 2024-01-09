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İsrailli milletvekili Ofer Cassif'in milletvekilliği düşürülmesi için önerge hazırlandı - Son Dakika
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İsrailli milletvekili Ofer Cassif'in milletvekilliği düşürülmesi için önerge hazırlandı

İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan İsrailli milletvekili Ofer Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önerge, 120 sandalyeye sahip Mecliste 70 milletvekili tarafından imzalandı. Cassif, İsrail'e ve halkına zarar verenin, kendisi ya da arkadaşları değil mevcut hükümet olduğunu söylemişti.

İsrailli milletvekili Ofer Cassif\'in milletvekilliği düşürülmesi için önerge hazırlandı
09.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:29
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İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan İsrailli milletvekili Ofer Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önerge, 120 sandalyeye sahip Mecliste 70 milletvekili tarafından imzalandı.

Haaretz gazetesine göre, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalan Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önerge, 70 milletvekilinin onayını aldı.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Oded Forer'in öncülüğünde İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamasına destek verdiği iddiasıyla Cassif hakkında Meclisten uzaklaştırılması amacıyla hazırlanan önerinin yasalaşması için 120 sandalyenin bulunduğu parlamentoda en az 90 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Vekilliğinin düşürülmesi için başlatılan girişime tepki gösteren Cassif ise şunları kaydetti:

"Gazze'nin yangınla ya da atom bombasıyla yok edilmesini, halkın aç bırakılmasını ve onlara hastalık bulaştırılmasını açıkça talep edenler kabine masasında otururken, Gazze'deki rehineleri, askerleri ve masum sakinlerini kurtarmak için dökülen kanın ve savaşın durdurulması çağrısında bulunduğum için 'İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek' gibi kanıtlanmamış suçlamalarla Meclisten ihraç edilmem isteniyor."

Cassif, "Beni yenemeyecekler. Beni susturmak isteyenlerin öfkesine rağmen bu öfke karşısında barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadelemde ısrar edeceğim." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Cassif, İsrail'e ve halkına zarar verenin, kendisi ya da arkadaşları değil mevcut hükümet olduğunu söylemişti.

Bunun ardından muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Forer, Cassif'in "İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek" suçlamasıyla parlamentodan uzaklaştırılması amacıyla milletvekillerinden imza toplamaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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