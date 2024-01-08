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İsrailli milletvekilinin esirlerin yakınlarına yaptığı açıklama tepki çekti - Son Dakika
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İsrailli milletvekilinin esirlerin yakınlarına yaptığı açıklama tepki çekti

İsrail'de Likud Partisi milletvekili Keti Shitrit'in, İsrailli esirlerin yakınlarına yaptığı açıklamada, kendi göz ameliyatı deneyimini anlatarak tepki çekti. Shitrit'in bu ifadeleri, aileler tarafından umursamazlık olarak değerlendirildi ve sosyal medyada eleştirildi.

İsrailli milletvekilinin esirlerin yakınlarına yaptığı açıklama tepki çekti
08.01.2024 - 16:04,
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi milletvekili Keti Shitrit'in, İsrailli esirlerin yakınlarına "göz ameliyatı olduğunu dolayısıyla acılarını anlayabildiğini" söylemesi aileleri kızdırdı.

Shitrit'in, ifadeleri "umursamazlık" olarak değerlendirildi.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Shitrit, İsrail Meclisindeki Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi toplantısında İsrailli esirlerin ailelerine hitap etti.

Shitrit, "Bir sabah uyandığımda bir gözüm görmüyordu ve ameliyata alındım. İyileşmem uzun sürdü. Giyinemedim, yıkanamadım ve daha önceden yaptığım diğer işlerimi yapamadım. Bunu neden size söylüyorum? Çünkü hayatınızın birden nasıl altüst olduğunu anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'de tepkilere neden Shitrit'in bu ifadeleri özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından "umursamazlık" şeklinde eleştirildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze'de Hamas'ın elinde 132 İsrailli esir bulunuyor.

Kaynak: AA
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