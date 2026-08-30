İsrailli Silahlılardan Aktiviste Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Umm el-Hayr bölgesinde Filistinlilerle dayanışma amacıyla bulunan İngiliz aktivist Finn Joughin'i zorla alıkoydu.

İngiliz aktivist Finn Joughin'in Mesafer Yatta'daki Umm el-Hayr köyünde silahlı İsrailliler tarafından zorla alıkonulduğunu gösteren görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda silahlı İsraillinin, kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdüğü Joughin'den uzun süre haber alınamadı.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail polisi, İngiliz aktivistin kendilerine teslim edildiğini ve "cinsel istismar" iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sosyal medya hesaplarında, Joughin'in İsrailli bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler paylaşılarak aktivist hakkında "cinsel istismar" iddiasında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla hedef aldığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.