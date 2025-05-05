İsrailli Uzmandan Gazze Açıklaması

İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları genişletmesinin "başarısızlık ve felaket getireceğini" belirtti.

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Tel Aviv yönetiminin onayladığı Gazze'de işgalin genişletilmesi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri uzman Harel, İsrail'in Gazze'de saldırıları genişletme planının "Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşamadan, büyük ihtimalle askeri başarısızlık ve felaketin yanı sıra askerler ve esirlerden kayıplarla sonuçlanacağını" ifade etti.

"Şunu açıkça söylemek daha doğru; Gazze'de yeni bir felakete doğru gidiyoruz." ifadelerini kullanan Harel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret sonrası müdahale kararı almadığı takdirde İsrail'in Gazze'ye işgalinin genişletme operasyonunu başlatacağını kaydetti.

Harel, İsrail'in işgal planı çerçevesinde Gazze'deki bölgelerin uzun süre kontrol altında tutulabileceğine dikkati çekerek, bu durumda İsrailli esirler ve askerlerin hayatını kaybedebileceğini, Gazze'de insani felaketin kötüleşebileceğini vurguladı.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de işgali genişletme planını onayladı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.