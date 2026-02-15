İsrailli Vekilden Aksa'ya Ramazan Baskını Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailli Vekilden Aksa'ya Ramazan Baskını Çağrısı

15.02.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amit Halevi, Mescid-i Aksa'ya baskınlar için İsraillilere çağrıda bulundu, Talmud'dan okudu.

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ramazanda Aksa'ya baskınlarını sürdürme çağrısı yaptı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberine göre Halevi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Yahudilerin kutsal metinlerinden Talmud'dan bölümler okudu.

İsrailli yerleşimcileri ramazan ayında öğleden sonraları Aksa'ya baskınlarını sürdürmeye çağıran Halevi, Aksa'nın avlusunda çekilen videoda, "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Yahudi dini ritüelleri değiştirilmemeli. Yahudiler, bu yerin (Aksa) meşru sahipleridir." ifadesini kullandı.

Halevi ayrıca, ramazan ayında öğleden sonraları yerleşimcilerin Aksa baskınlarına ve Talmud dualarına izin verilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e çağrıda bulunacağını söyledi.

Halevi, "En azından mevcut durumun korunmasına ve Yahudilerin burada dua etmeyi sürdürmelerine izin verilmesini talep edeceğim." dedi.

Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilere koruma

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde, ocak ayında, Ben-Gvir komutasındaki polislerin, Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimcilere koruma sağlamaya başladığı, polislerin eskiden bütün bu faaliyetlere güçlü bir şekilde müdahale ettiği ancak bugün neredeyse hiç umursamadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) yüksek sesle dua etmenin, secdeler edip şarkı söylemenin ve dans etmenin artık serbest olduğu ifade edildi.

İsrail, ramazan ayında öğle namazından sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini durdurarak, bu girişleri sabah saatleriyle sınırlandırıyor. Baskınlar son 10 günde tamamen duruyor. Bu durum da radikal Yahudi grupları öfkelendiriyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslam kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Milletvekili, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Vekilden Aksa'ya Ramazan Baskını Çağrısı - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:41:46. #7.11#
SON DAKİKA: İsrailli Vekilden Aksa'ya Ramazan Baskını Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.