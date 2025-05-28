İsrailli Yedek Subaylardan Gazze'ye Saldırıları Durdurun Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Yedek Subaylardan Gazze'ye Saldırıları Durdurun Çağrısı

28.05.2025 05:11
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İsrailli 1200 yedek subay, Gazze Şeridi'nde süren saldırıların durdurulmasını talep etti.

İsrailli 1200 yedek subay, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım savaşının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli yedek subaylar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Biz, İsrail ordusundaki subaylar, eski komutanlar ve yedek subaylar, hükümetin ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki siyasi savaşı derhal sonlandırmasını ve kaçırılanların (esirlerin) gecikmeden geri dönmesi için çalışmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Savaşın İsrail'in güvenliğine hizmet etmediği bu nedenle artık ahlaki bir savaş olmadığı vurgulanan mektupta, savaşın devam etmesinin İsrail halkının ezici çoğunluğunun iradesine aykırı olduğu ve esirlerin, İsrail askerlerinin, masum sivillerin öldürülmesine ve savaş suçlarının işlenmesine yol açabileceği belirtildi.

Yedek subayların mektubunda, "Bu, Gazze'yi işgal etmeye hazırlanan ve İsrail toplumu içindeki küçük bir azınlığın mesihçi vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlayan bir savaştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail muhalefeti ve esir aileleri, Netanyahu'yu, hükümetin içindeki aşırı sağcı kesimin istekleri doğrultusunda hareket ederek, özellikle iktidardaki konumu başta olmak üzere kişisel siyasi çıkarlarını korumak amacıyla savaşı sürdürmekle suçluyor.

İsrail ordusu 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldığı kaydedilmişti.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze savaşına şu anda Nahal ve Golani Tugaylarının yanı sıra 98'inci, 252'nci, 143'üncü, 36'ncı ve 162'nci tümenler katılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini söyleyerek kendisini insani yardım girişini kabul etmeye yönelten dış baskılara maruz kaldığını itiraf etmişti.

İsrail'de esir takası için Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısıyla ilk kez bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması talebiyle bildiri imzalayanların sayısı 22 Nisan'da yaklaşık 143 bine ulaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yedek Subaylardan Gazze'ye Saldırıları Durdurun Çağrısı - Son Dakika

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