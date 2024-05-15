İsrail, Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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İsrail, Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulundu

İsrail, Mısır\'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulundu

İsrailli yetkililer, Mısır'ın İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrail ile Mısır arasındaki ilişkilerin kötüleştiği belirtilirken, diplomatik krizin Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıyla patlak verdiği kaydedildi. İsrail'in esirlerini geri almak için yürüttüğü görüşmelerde Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği vurgulandı.

15.05.2024 14:44
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İsrailli yetkililerin, Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrailli yetkililerden aldığı bilgiye göre, İsrail ile Mısır arasındaki ilişkilerin 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarından sonra "en kötü düzeyde olduğu" belirtildi.

Mısırlı yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrasında "İsrail'in durumunu anlayışla karşıladığı" ifade edilen haberde, iki ülke arasındaki diplomatik krizin İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine saldırısıyla patlak verdiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Refah'ta İsrail bayrağı dalgalandırması üzerine, bunun iki ülke arasında "kamu diplomasisi sorunu" haline geldiği aktarıldı.

İsrail'in esirlerini Hamas'tan geri almak için yürüttüğü görüşmelerde Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda İsrailli yetkililerin "uyarıda bulunduğu" vurgulandı.

Hamas Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafındaki kontrolü de ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

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