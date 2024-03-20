İsrailli yetkililer, Tel Aviv ile Hamas arasında müzakerelerde kötümser

İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için Katar'da yapılan müzakerelerde muhtemel bir anlaşmaya varılabileceği konusunda "kötümser" olduğu bildirildi.
Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, kabine üyelerinin Hamas ile bir anlaşmaya varılabileceği konusunda kötümser olduğunu belirtti.
Müzakerelerdeki boşlukların kapatılabileceğini ifade eden İsrailli yetkili, buna karşın Hamas'ın gerçekten anlaşma mı yoksa zaman kazanmak mı istediğinin belli olmadığını savundu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir yetkili de görüşmelerin "uzun ve karmaşık olacağını" söyledi.
Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ve yaklaşık iki hafta süreceği öngörülen esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea???????, dün ülkesine dönmüş ve müzakere süreci hakkında savaş kabinesini bilgilendirmişti.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin dün Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.
İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın dün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.
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