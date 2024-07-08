İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Mülklere Saldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Mülklere Saldırıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrailliler, Filistinlilere ait mülklere saldırılar düzenliyor. Ramallah, Mezraa el-Garbiyye, Husan, el-Hıdır ve Dahru'l ABD köylerinde gerçekleşen saldırılarda araçlar ateşe veriliyor, zeytin ağaçları sökülüyor ve tarım odaları yakılıyor. Bu saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da, Doğu Kudüs haricindeki bölgelerde yaklaşık yarım milyon İsrailli yaşıyor.

08.07.2024 04:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki Filistinlilerin mülklerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Barka köyünde bir vatandaşın aracını ateşe verdi.

Ramallah'ın batısındaki Mezraa el-Garbiyye köyüne saldıran İsrailli gaspçılar, Kufr Nima köyündeki bazı zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın güneyindeki Husan ve el-Hıdır köylerine konteyner evler yerleştirerek o bölgelerin de işgaline zemin hazırladı.

Ramalah'ın kuzeyinde Cenin kentinin batısındaki Dahru'l ABD köyünde de Filistinlilere ait tarım odası ve zeytinlikler yakıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'ne göre, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'deki solcu Şimdi Barış Hareketi verilerine göre, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs haricindeki bölgelerde yaklaşık yarım milyon İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, Zeytin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Mülklere Saldırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 04:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Mülklere Saldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement