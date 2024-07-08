İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Mülklere Saldırıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki Filistinlilerin mülklerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Barka köyünde bir vatandaşın aracını ateşe verdi.

Ramallah'ın batısındaki Mezraa el-Garbiyye köyüne saldıran İsrailli gaspçılar, Kufr Nima köyündeki bazı zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın güneyindeki Husan ve el-Hıdır köylerine konteyner evler yerleştirerek o bölgelerin de işgaline zemin hazırladı.

Ramalah'ın kuzeyinde Cenin kentinin batısındaki Dahru'l ABD köyünde de Filistinlilere ait tarım odası ve zeytinlikler yakıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'ne göre, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'deki solcu Şimdi Barış Hareketi verilerine göre, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs haricindeki bölgelerde yaklaşık yarım milyon İsrailli yaşıyor.