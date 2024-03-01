İsrailliler Berlin'de Gazze için ateşkes talep etti - Son Dakika
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İsrailliler Berlin'de Gazze için ateşkes talep etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin'e destek vererek Gazze'de bir an önce ateşkes ve barışın sağlanması ve Alman hükümetinin İsrail'e diplomatik çözüm için baskı yapmasını istedi.

01.03.2024 21:54
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin'e destek vererek Gazze'de bir an önce ateşkes ve barışın sağlanması ve Alman hükümetinin İsrail'e diplomatik çözüm için baskı yapmasını istedi.

Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice "İsrailliler barış için", İsrailliler ateşkes için şimdi', "Savaşı durdurun", "Almanya, senin sessizliğin öldürüyor" ve "Herkes için insan hakları" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Ateşkes" ve "Almanya, İsrail'e silah sağlamayı durdur" sloganları attı.

Gösteriye katılan Nimrod Flaschenberg, İsrail'in açlıkla karşı karşıya olan Filistinlilere yönelik işlediği korkunç katliamın ardından bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün burada Alman Dışişleri Bakanlığının önünde toplandık. Bunun artık bir dönüm noktası olması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada artık bir ateşkesin sağlanması gerekiyor. Böyle bir ateşkesin sağlanmasında Almanya önemli bir rol oynayabilir." dedi.

"Bu kadar nefret, bu kadar suç, artık yeter."

Flaschenberg, çok sayıda Filistinlinin ölmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Artık yeter. Bu kadar nefret, bu kadar suç, artık yeter. Buna artık bir son vermek gerekiyor. Diplomatik bir çözüm bulunması gerekiyor, rehinelerin, tutukluların serbest bırakılması konusunda bir anlaşmanın sağlanması gerekiyor."?ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, Gazze'de sistematik olarak savaş suçları işleyen İsrail hükümetine silah desteği sağlamasını eleştiren Flaschenberg, "Eğer Alman hükümeti uluslararası hukuka, insan haklarına inanıyorsa İsrail'e silah tedarik etmeye derhal son vermeli. Eğer Almanya, ABD, ve diğer ülkeler, eğer İsrail'e silah göndermeye son verirlerse bu savaşı sona erdirebilir. Uluslararası toplum, bu savaşı sonra erdirme konusunda bir rol oynamalıdır, bunun olması için baskıda bulunabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Berlin'de Gazze için ateşkes talep etti - Son Dakika

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