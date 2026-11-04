İsrailliler, Eriha'nın Duyuk et-Tahta köyünde Filistinlilere ait 8 evi gasbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait 8 evi gasbetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Eriha kentine bağlı Duyuk et-Tahta köyünde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Aileleriyle birlikte köye baskın yapan İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait 8 evi gasbetti.

"İsrailliler, Filistinlilerin daha önce zorla çıkarıldıkları 8 evi kapılarını kırıp içeri girerek gasbetti. " ifadesine yer verilen haberde, İsrail ordusunun da Eriha kenti ve buradaki mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.