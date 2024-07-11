İsrailliler, Hamas'ın Be'eri'ye sızmasına neden olan istihbarat zafiyeti nedeniyle yetkilileri eleştiriyor

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Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri yerleşim birimindeki İsrailliler, Hamas mensuplarının 7 Ekim 2023'te Be'eri'ye sızmasına neden olan istihbarat zafiyeti nedeniyle yetkilileri eleştirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan bir soruşturmada, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sırasında ordunun Be'eri'deki davranışında "ciddi kusurlar" olduğunun ortaya çıkması sonrası, bölgede yaşayan İsrailliler o gün yaşananların tam olarak açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

??????? Haaretz gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli, "hala cevaplanmamış önemli sorular olduğunu" söyledi.

Bir başka İsrailli de yetkililere, "Kibutz (İsrail'de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk) yanarken ve sakinleri yardım çığlıkları atarken, neden kibutzun kapısında toplanan ordu güçlerinin birçoğu saatlerce içeri girmedi?" sorusunu yöneltti.

Be'eri'deki bir diğer İsrailli de "Hamas'ın sızma planını gerçekleştirmesini sağlayan istihbarat başarısızlığının nedeni neydi ve İsrail ordusunun anlık tepkisi olmadan sınır ihlali nasıl gerçekleşti? Kibbutza gelen askerler asıl amaçlarının sivilleri savunmak olduğunun farkında mıydı?" sorularıyla istihbarat zaafına ve ordunun başarısızlığına ilişkin eleştirilerini ifade etti.

Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri yerleşim birimindeki İsrailliler, "İsrail ordusunun, böylesine tam bir başarısızlık nedeniyle suçluluk ve hesap verebilirliği kabul etmesine" büyük önem verdiklerini vurguladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'deki 22 Yahudi yerleşim birimi ve 11 askeri üsse düzenlediği saldırılar yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, saldırıyı, "istihbarat zaafı ve askeri başarısızlık" olarak değerlendirmişti.

Haaretz'in üst düzey yetkililere dayandırdığı dünkü haberine göre, İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Be'eri'de yaşanan çatışmalara dair yürüttüğü soruşturmanın sonucuna ilişkin hazırladığı raporda, askerlerin çatışmayı yürütme biçiminde "ciddi kusurlar" tespit edildiği belirtilmişti.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü "Hannibal Protokolü"

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'de 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.