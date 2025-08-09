İsrailliler İşgal Altında Zeytin Ağaçlarını Kestim

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere saldırarak zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Ferha köyü yakınlarında tarlalarında çalışan Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda yaralanan bildirilmezken, İsrailliler aynı bölgede çok sayıda zeytin ağacı kesti.

İsrail ordusunun saldırı sonrası 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, Askalan (Aşkelon) şehri doğusunda yer alan Şelal el-Avce köyünde İsrailliler hayvanlarını Filistinlilerin evlerinin arasına salarak mülklerine zarar verdi.

El-Beydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada, Şelal el-Avce'deki saldırılar, işgal yönetiminin bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirme planları kapsamında arttığı belirtildi.

Filistinli kurumların raporuna göre, temmuz ayında işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 466 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 aileden oluşan iki bedevi topluluğu zorla yerlerinden edildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayına ilişkin raporuna göre, İsrailliler geçen ay Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 466 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki bedevi topluluğu zorla yerinden edildi.

Gazze'de devam eden soykırımla eş zamanlı olarak, fanatik Yahudilerin ve İsrail ordusunun saldırılarında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şimdiye kadar en az 1013 Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.