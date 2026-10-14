İsrailliler, İsrail ordusu korumasında Batı Şeria'da cami ve aracı ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi ve aracı ateşe verdi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsraillilerin, Filistinlilerin dini mekanlarını ve mülklerini hedef aldığı belirtildi.

Fanatik İsraillilerin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Mihmas köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.