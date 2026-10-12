İsrailliler Ramallah kuzeyinde çiftçiyi darbetti, askerler zeytin hasadını engelledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu bir Filistinli çiftçi yaralandı, İsrail askerleri ise Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde zeytin toplayan Memun İtyani adlı çiftçiyi darbederek yaraladı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun da Eş-Şune bölgesinde zeytin toplamak için arazilerine ulaşmaya çalışan Filistinli çiftçilere engel olduğunu ve bölgeden ayrılmaya zorladığını aktardı.

Son olarak kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de çiftçilerin girişinin engellendiği arazilerin yakınlarında konuşlandığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 binden fazla ağaç, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail güçleri tarafından kesildi veya zarar gördü.

Resmi Filistin verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 194 Yahudi yerleşim yeri ve yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasbeden 750 bini aşkın İsrailli bulunuyor.