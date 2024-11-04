İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı - Son Dakika
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İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı

İsrailli gruplar, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarlaları ateşe verip evlere saldırdı.

04.11.2024 16:47
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye saldırarak Filistinlilere ait tarlaları ateşe verdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde Filistinlilere ait zeytin tarlalarını ateşe verdi, evlere taşlarla saldırdı.

Köy sakinlerinin saldırganlara tepki göstermesi üzerine iki taraf arasında arbede yaşandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah Ramallah yakınlarındaki El-Bire kentinin sanayi bölgesine baskın düzenleyerek 20 aracı ateşe vermişti. Silahlı İsrailli grubun, bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtığı aktarılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıyı " Gazze'deki soykırımın başka bir versiyonu" olarak nitelendirirken, Hamas da olayın "terörizm" olduğunu vurgulamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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